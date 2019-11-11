سامي كلارك وجرندايزر ومازنجر في حفل معرض الانيمي بموسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان اللبنانى سامى كلارك حفلا غنائيا في اليوم الختامي الأول لمعرض الانيمي ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي يوم السبت المقبل بمصاحبة أوركسترا كروماتيك، بقيادة المايسترو المصري الدكتور سيف اليزل . ويشارك كلارك الحفل كل من الفنانين اليابانيين العالميين إيساو ساساكي وأشيرو ميزوكي وهم المغنيين الأصليين لأشهرأعمال الأنيمي اليابانية مثل جرندايزر ومازنجر. Advertisements ولأول مرة عالميا سيجتمع الفنانين الثلاث في حفل واحد بمصاحبة الأوركسترا الكاملة للغناء باللغات العربية واليابانية. يذكرأن سامى كلارك يعتبرواحداً من أهم الفنانين اللبنانيين، تميز بصوته الأوبرالي، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية دولية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرندايزرإذ غنى المقدمة والنهاية للمسلسل الكرتوني وكذلك جزيرة الكنز، أما اشيروميزوكي هو مغني وملحن وممثل ياباني. يعرف باسم ملك الموسيقى اليابانية. حاصل علي عدة جوائز عالمية و به أكثر من ألف أغنية علي مدار مسيرته الفنية، ويعتبر إيساو ساساكي، أحد أهم المغنيين في مجال أغاني الأنيمي اليابانية، اشتهر ساساكي بوصفه مؤدي أغاني الشعار لمسلسلات أنيمي محبوبة من بينها "غريندايزر" و"نسور الفضاء."

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