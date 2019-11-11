شكرا لقرائتكم خبر عن أفيش جديد لمسرحية "أنا والنحلة والدبور" للنجم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد صبحي عن أفيش جديد لمسرحيته المقبلة " أنا والنحلة والدبور " التي يقدمها من خلال فرقته " فرقة ستوديو الممثل " والتي كتبها أيمن فتيحة ويشارك في بطولتها الفنانين عبدالرحيم حسن وسماح السعيد وعبير فاروق حازم القاضي وميرنا زكري والطفلين بيلار أحمد سامي وعبدالرحمن محمود .

وقد حدد النجم محمد صبحي يوم 28 نوفمبر ليكون أول يوم لعرض المسرحية التي ستعرضها على مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سما سنبل لتكون أول مسرحية تعرض على المسرح الجديد الذي تم بناؤه مؤخرا .

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الأفيش الرسمي لمسرحية النجم محمد صبحي الجديدة أنا والنحلة والدبور

يذكر أن النجم محمد صبحى سيحتفل قريبًا باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية "أستوديو الممثل"، فقد مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح".

ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجى وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوى وشعبان حسين وخليل مرسى وممدوح وافى وغيرهم.