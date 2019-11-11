شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ومخرجون ونقاد يشاهدون العرض المسرحي "اهتزاز"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمرعرض مسرحية " إهتزاز" للكاتبة رشا فلتس والمخرج حسن الوزيرعلي مسرح مركزالهناجر للفنون بنجاح وقد حضرعرض ليلة أمس الأحد عدد من الفنانين والمخرجين والنقاد علي رأسهم الناقدة الدكتورة هدي وصفي بالإضافة للمخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي والناقدة الدكتورة سامية حبيب والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصرللسينما الأفريقية والمخرج كمال منصوروالكاتبة والناقدة سناء صليحة والفنان عمرو رشاد والفنان أحمد عبد الحي والفنان محمد دسوقي مديرمركز الهناجر للفنون .

الدكتورة هدي وصفي والمخرج فهمي الخولي والفنانة ايمان امام مسرحية " اهتزاز " بطولة دنيا النشاروإيمان إمام وشادي سروروتصميم الديكورلفادي فوكيه وتصميم الازياء لمروة عودة وتصميم الإضاءة لإبراهيم الفو وكوريوغراف لمناضل عنتر والتأليف الموسيقي لمحمد حمدي رؤوف .

شادي سرور ودنيا النشار مسرحية " اهتزاز " دراما نفسية " سيكودراما " حيث يتناول العرض علاقات متشابكة بين ثلاثة من الأصدقاء يبحث كل منهم عن ذاته وعن هويته كما يبحثون عن الإحساس بالأمان ولكن الوقت يداهمهم ويمضي دون توقف بلا أي انجازات تذكر فالواقع مريض مما يؤدي إلي اهتزاز شخصياتهم ومع ذلك فهم مستمرون في الحياة حتي النهاية في محاولاتهم للخروج من أزمة الواقع وسيطرة الوقت . Advertisements

جانب من العرض المسرحي اهتزاز تاليف رشا فلتس

مسرحية اهتزاز عودة للدراما النفسية

فنانون ونقاد ومخرجون في عرض مسرحية اهتزاز

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