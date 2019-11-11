شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تصور عدد من مشاهد فيلمها "أشباح أوروبا" بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اليوم الاثنين، تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد " أشباح أوروبا"، بصالة كبار الزوار في مطارالقاهرة الدولى.

وقال مصدر مقرب من أسرة الفيلم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " أن أبطال الفيلم انتقلوا اليوم إلى مطارالقاهرة لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالفيلم"، مشيرا إلى حصولهم على التصاريح اللازمة من سلطات المطارلاستخدام صالة رقم 4 والمخصصة لكباررجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد انتهاء تصويرهذه المشاهد لأنها ستتم بعيدا عن مواعيد العمل في المطار.

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وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهرهيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

ونشرالشهر الماضي الإعلان الدعائي الخاص بالفيلم، والذي تظهر فيه 3 شخصيات في زقاق مظلم.

يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.