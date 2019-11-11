شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ رامي جمال:"مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى أسطورة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى على تقديم الدعم، للفنان رامي جمال بعد اعلانه إصابته بمرض البهاق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وجه له رسالة طويلة للشد من أزره فى هذا الموقف.

ونشر تامرحسنى صورة تجمعه برامى جمال وعلق عليها: "إلى الفنان الكبيروالصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب ولك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا، ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار، وبيقولوا الحمدلله ومكملين وعندهم إراده وبينجحوا أكتر من الأول".

وأضاف تامر :"لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك واوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثيرلا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين إزاي ونفسهم يفرحوك وبعدين إفتكر أن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى اسطورة مبتتكررش خالص وأنت فنان وعارف...أنا واثق أنك مؤمن وبتحمد ربنا وهتقوم وهتكمل وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي أنك هتنجح اكترواكتر، وربنا هيكرمك أجمل كرم وهتشوف قريب" "بحبك يا رامي"

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وفى سياق آخرانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.