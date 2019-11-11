شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن عبد الله يستقبل الفنان يحيى الفخرانى وأسرة الملك لير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره بصورمن استقبال الأميرفهد حفيد الملك الراحل عبد الله، لأسرة مسرحية "الملك لير" التى عرضت فى موسم الرياض خلال الأيام الماضية، حيث نشر الهوارى الصور على حسابه بموقع إنستجرام، معبرا عن سعادته من حفاوة الاستقبال.

وكتب الهوارى، قائلا:"استقبال ملوكي من الامير فهد حفيد الملك الراحل عبدالله للملك يحيى الفخرانى ولأسرة الملك لير نشكر المملكة العربية السعودية علي حفاوة الاستقبال ونشكرالجمهورالسعودى على الوعي وثقافة استقبال العروض والضيوف".

توجهت أسرة مسرحية "الملك لير"، بطولة النجم الكبيريحيى الفخرانى الاثنين الماضى إلى العاصمة السعودية الرياض في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهى.

يذكرأن رائعة شكسبير الخالدة "الملك لير" يشارك في بطولتها مع النجم الكبير يحيى الفخرانى نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفورومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامر كرم و ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.





Advertisements







