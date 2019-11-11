بالفيديو: انقطاع الكهرباء بدار الأوبرا أثناء إحياء محمد الحلو حفلاً غنائياً

تستمر فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، التي يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وأحيا المطرب محمد الحلو حفلاً ضمن فعاليات المهرجان على مسرح سيد دروش في الإسكندرية، وحدث ما لم يكن متوقعاً؛ إذ انقطع التيار الكهربائي عن الحفل.

لم يرتبك الحلو أو يوقف حفله بل قام بالتقدم لخطوتين على المسرح ووقف ليغني مع الجمهور من دون استخدام «ميكروفون» وسط تفاعل من جمهوره.

ويحيي حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي أبرزهم، أنغام، وعاصي الحلاني، والموسيقار عمر خيرت، ووائل جسار، وأصالة، وكارمن سليمان، وفايا يونان.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هي فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشي والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمي، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.

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