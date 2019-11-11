أحمد زاهر ينضم إلى فريق عمل مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان

انضم الفنان أحمد زاهر إلى فريق عمل مسلسل «البرنس»، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2020.
يشار إلى أن اسم البرنس هو اسم عائلة محمد رمضان خلال أحداث المسلسل، ويكون اسم شهرة عائلته في المنطقة الذى يعيش فيها هو «عيلة البرنس».
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ويعقد مخرج المسلسل محمد سامى جلسات عمل مع الجهة المنتجة لاختيار باقي فريق العمل الذي سيشارك بطولة المسلسل.
ويعود رمضان للتعاون مع محمد سامي للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل «الأسطورة» العام قبل الماضي، ويتم عقد جلسات مستمرة بشكل يومي للاتفاق على تفاصيل العمل.
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