روجينا توجه رسالة مؤثرة لزوجها أشرف زكي بعد رحيل هيثم أحمد زكي

وجهت الفنانة روجينا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رسالة مؤثرة لزوجها الفنان أشرف زكي، بعد موقفه الإنساني في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

ونشرت الفنانة روجينا صورة تجمعها بالفنان أشرف زكي، وعلقت عليها: «ما أنا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبه وأنانية وعايزاه جنبي باستمرار، وكانت كل مشاكلنا أول الجواز، أنت بتفضل النقابة عليا، يعني ممكن يلغي معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى أو بيحل مشكلة في تصوير أو فيه واجب عزا، لغاية ما ربنا حب يعلمني أو يأدبني أو يربيني، ما هو تربيته أعظم تربية؛ فيحصلي حادثة موت وأقعد في المستشفى أربعين يوم، ماهوّنشي عليا غير أهلى والناس وزمايلي ووقوفهم جنبي، مكنش فيه حاجة اسمها وقت زيارة، الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبطب عليك وأنت في أشد الاحتياج».

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وتابعت: «الناس دي ماكنش بتجيلي أنا، كانت بتيجي لأشرف لأنها كانت بترد اللي بيعمله معاهم، لأن هو كل سعادته في الدنيا وهو بيساعد حد، وهو واقف جنب حد، وهو بيواسي حد، وهو بيحل مشكلة لحد، وعمره ما فرق بين كبير وصغير، من ساعة الدرس دا اتعلمت إنه فيه حد في الدنيا يبقى هو الأمان السند، هو دا اللي هكلمه أول مايحصلي حاجة، دا نقيبي أشرف زكى، واتعلمت كمان إن اللي بيعملو أشرف جوزي هيترد ليا أنا وبناته، وهيبقى في ميزان حسناتك، هعيش أنا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى، ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر».

