وفاة شقيق الفنان فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها

وكتبت ندى الكامل عبر حسابها على فيس بوك: «عم زوجي الكبير، في ذمة الله.. الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا، ولهيثم زكي».

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وعانى فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرضه بالسرطان، ومكث في أحد المستشفيات بالمهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو؛ لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية؛ حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

