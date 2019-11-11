لماذا لم تسرع خطيبة هيثم أحمد زكي إلى إنقاذه رغم علمها بأنه سيموت؟

كشف أحد الأصدقاء المقربين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، سبب تأخر خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة، في إنقاذه رغم معرفته بمرضه.
وقال إن هيثم تحدث إلى خطيبته بعدما ساءت حالته الصحية وتوجه للصيدلية لأخذ حقنة مسكنة، مشيراً إلى أنه تلفظ بالشهادة معها في التليفون وطلب منها عدم إخبار أحد من أصدقائه بما يمر به.
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وأضاف: «هيثم أخبر خطيبته في المكالمة الأخيرة بينهما أنه يشعر بالنهاية».
وأكد أن إنجي استجابت لطلب خطيبها بعدم إخبار أي أحد عن مرضه كي لا يغضب منها، مثلما حدث من قبل عندما ذهب إليه أحد أصدقائه للاطمئنان عليه، لافتاً إلى أنه عندما ظل هيثم لا يرد على هاتفه لساعات طويلة تحركت إنجي لإنقاذه ولكن لسوء الحظ كان قد توفي.
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يذكر أنه أقيم أمس، السبت، عزاء الراحل هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة بحضور نجوم الفن والرياضة، بعدما وافته المنية فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاماً إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
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