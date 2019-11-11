تعرض الفنان هادي الجيار لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن ذهابه لأحد المستشفيات؛ إذ أنه أصيب بالتهاب رئوي حاد. وتسبب مرض الجيار في توقف تصوير مسلسل «فالنتينو» للفنان عادل إمام؛ حيث إنه يتم حالياً تصوير المشاهد الخاصة بالشخصية التي يقدمها الجيار في المسلسل. اقرئي ايضا : شقيق هيثم احمد زكي يتلقى عزاءه بمسجد الشرطة Advertisements ويغادر الفنان هادي الجيار المستشفى خلال الساعات المقبلة، بعد الاطمئنان على صحته وعمل إجراءات طبية للتأكد من سلامة الرئة. ويستعد الجيار لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «فالنتينو» مع النجم عادل إمام، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي الجيار يتعرض لأزمة صحية شديدة ويتسبب في توقف تصوير مسلسل "فالنتينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.