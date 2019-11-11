أشرف زكي: عزاء هيثم أحمد زكي كان عرسًا!

تحدث نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن علاقته بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وخاصة أنه تعاون معه من قبل في مسلسل «كلبش»، ووصفه أشرف زكي بأنه شخص حساس للغاية وحالة خاصة.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» الذي يعرض عبر قناة ON E «بتتعامل مع شخص زي ما بيقولوا كدا ابن موت».

وأوضح نقيب الممثلين سبب تصريحه عن تأخر وصول الجثمان وذلك كي لا يحدث مزيد من المشكلات وجدل يثار حول أسباب عدم دفنه وقال «كنت لقيتهم بيكلمونى وقالوا احنا فى مشكلة كبيرة لم يصرح بالدفن إلا بوجود حد عصب من أهله، وبعدها كلمت المحامي العام وعملنا عدة اتصالات وسيادته تعاطف مع الموقف وأمر بتسليم الجثمان لي».

وعن عزاء الراحل قال أشرف زكي «دا مكنش عزا دا كان عرس، الناس أمم العزا خلص ومحدش عايز يمشي».

وأشار نقيب الممثلين إلى أن طريقهم من مسجد مصطفى محمود إلى مقابر الفيوم لتشييع الجثمان لم يستغرق سوى دقائق وقال: «النعش كان بيجري كان يزف إلى السماء كما يقولون وقلت لأصحابه وهما بينزلوا النعش من العربية متدفنوش دلوقتي لسة باقي العربيات موصلتش لكنهم دفنوه مش بمزاجهم هو كان عايز ينزل مستعجل عايز يسيب دنيتنا».

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وحول أسباب وفاته قال زكي إن المكملات الغذائية التي كان يتناولها أصدر القانون قراراً بمنعها، ويتناولها الشباب كي يحصلون على جسد مثالي ولكنها تشكل خطراً على عضلة القلب».

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