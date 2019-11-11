شقيق هيثم أحمد زكي يتلقى عزاءه بمسجد الشرطة

وصل مساء أمس الشاب رامي عزالدين شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من العاصمة البريطانية لندن، وتوجه بعدها على الفور لمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكان بصحبته الفنانة مي نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي، واللتان استقبلتاه في مطار القاهرة الدولي، وتلقى العزاء في وفاة شقيقه.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في هيثم أحمد زكي، وكان من بين هؤلاء المشاهير: أحمد السقا، ولميس الحديدي، وسمية الخشاب، ومحمد هنيدي، وناهد السباعي، ونورا، وأحمد حلمي، ومحمد إمام الذي حرص على الوقوف لأخذ عزاء صديقه، ودرة، وياسمين رئيس، وأشرف زكي، وشهيرة، وأحمد صلاح حسني، وبوسي، ومحمد لطفي، ومحمد عبدالرحمن، محمد رجب، وباسم سمرة، وهنا شيحة، وهشام سليم، وكريم محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، وعمر مصطفى متولي، وخالد سرحان، ومحمد محمود عبدالعزيز الذي بدا عليه الحزن الشديد.

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يشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في فجر الخميس الماضي داخل شقته بمفرده، بعد أن شكّت خطيبته في الأمر بعدما انقطع عن الرد على مكالماتها الهاتفية لعدة ساعات.

وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، في حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومحبيه ومحبي والده ووالدته وجده المخرج أحمد فؤاد، وحرصٍ على توديع جثمانه إلى مثواه الأخير.