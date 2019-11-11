مي نور الشريف وبوسي تستقبلان شقيق هيثم احمد زكي بمطار القاهرة

حرصت الفنانة الشابة مي نور الشريف ووالدتها الفنانة بوسي، على استقبال رامي عزالدين، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبالفعل كانت بوسي وابنتها في استقبال شقيق هيثم أحمد زكي بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد مطالبة رامي ووالده رجل الأعمال عزالدين بركات، الذي تزوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد بعد انفصالها عن الفنان الراحل أحمد زكي، بتأجيل موعد العزاء لحين وصولهم من العاصمة البريطانية لندن، التي يقيمون بها ولم يعلموا بوفاة هيثم إلا بعد ساعات كثيرة من وفاته.

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وبالفعل وصل شقيق هيثم وأخذ عزاءه الذي أقيم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وحضره الكثيرون من نجوم الفن من أصدقاء هيثم وأصدقاء والده النجم الراحل أحمد زكي.

وشيع جثمان هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود، بعد أن تسلم جثمانه الفنان أشرف زكي، بصفته نقيباً للممثلين، بعد غياب كافة أقارب هيثم وعدم علمهم بالخبر إلا بعد ساعات، وأرجعت تقارير مشرحة زينهم أن سبب وفاة هيثم يعود إلى تناوله أحد المكملات الغذائية التي كان يتناولها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير؛ استعداداً لفيلمه الجديد كابوريا 2، وكان يتلقى تدريبات على الملاكمة مع الفنان محمد لطفي، ولكن يبدو أن جسده لم يقم بحرق هذه المكملات بشكل جيد، وتعرض بسببها لألم شديدة بالمعدة، وفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.