تامر حسني يتضامن مع رامي جمال بعد إعلان إصابته بالبهاق ويوجه له رسالة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة خاصة للفنان رامي جمال، بعد إعلان الأخير إصابته بمرض البهاق وتفكيره في اعتزال الفن بسبب خوف البعض من انتقال العدوى له.

تامر حسني، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إلى الفنان الكبير و الصديق الحقيقي و المحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير و محبوب و ليك قيمتك و كل الناس بتحبك و مفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك”.

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وأضاف: “تعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي و كل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر و في منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة المهم أننا نبص و نتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا و رغم كدا عندهم صبر و بينجحوا في الاختبار و بيقولوا الحمدلله و مكملين و عندهم إرادة و بينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي و شيل أي هلاوس من دماغك و اوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك و فنك”.

وتابع: “صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي و نفسهم يفرحوك و بعدين افتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك و بقى أسطوره مبتتكررش خالص وأنت فنان و عارف ...أنا واثق إنك مؤمن و بتحمد ربنا و هتقوم و هتكمل و هفكرك قدام كل الناس اللي شايفة كلامي إنك هتنجح أكتر و أكتر و ربنا هيكرمك أجمل كرم و هتشوف قريب بحبك يا رامي”.

يذكر ان رامي جمال، أعلن مؤخرًا إصابته بمرض البهاق، وكشف من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، أنه يفكر في اعتزال الفن والبحث عن مهنة بديلة وذلك بسبب عدم تقبل البعض لشكله وخوفهم من انتقال العدوى إليهم.