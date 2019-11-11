أخو هيثم أحمد زكي يكشف باكيًا عن وصية والدتهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثن أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، أنه كان على علاقة قوية بشقيقه الراحل وأنهما يشبهان بعضهما.

وقال باكيًا خلال لقائه في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “الحدث”، إن والدته الفنانة هالة فؤاد،توفيت وكان هو في سن الثالثة من عمره، مؤكدًا أنه تجمعه وشقيقه هيثم الكثير من الصفات.

وأضاف، أن هيثم أحمد زكي، كان دائم الحرص بأن يحكي له عن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عندما كانت توصيه برعاية شقيقه الأصغر، وألا يفترقا أبدًا مهما حدث.

وتابع، هيثم كان دائما يذكرني أننا من أم واحدة وهذا أقوى من الأب، وطالعين من نفس البطن.

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وأكد خلال اللقاء أنه مازال يعيش صدمة وفاة هيثم وإلى الآن لا يصدق الأخبار، والأمر كالكابوس بالنسبة له، موضحًا أن هيثم، كان يعاني من صداع لفترة قصيرة وخلالها كان يشتكي من أنه غير قادر على النوم, بسبب ألم الصداع، إلا أنه كان حريصًا على صحته، وغذاءه.

وأضاف، أنه غادر مع والده بعد رحيل والدته الفنانة هالة فؤاد، وعاشوا في لندن طوال الفترة الماضية وحتى الآن، موضحًا أنه كان على تواصل دائم مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر الفيس بوك، وأخر مكاملة بينهما كانت من 3 أشهر، قائلًا: “هيثم كان عايز يجيلي لندن ويعيش معايا بعد الزواج من خطيبته إنجي”.

وأشار إلى أنه بالرغم من طيبته إلا أنه كان شخصًا قويًا، وكان ينظر إليه دائمًا بفخر، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون متواجدًا خلال تشييع الجثمان والدفن.