والد أنغام يتبرأ من هجومه عليها: حسابي كان مسروق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد الفنانة المصرية أنغام، حالة جدل واسعة بعد هجومه عليها مؤخرًا بسبب عدم تقديمها أغاني له خلال مشاركتها في حفل الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية مؤخرًا رغم طلب الجمهور منها.

والد أنغام، قال في تصريحاته لبرنامج “MBC Trending” ، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إن ما حدث هو سرقة لحسابه على موقع “فيس بوك”، وأنه غير مسئول عما تم كتابته.

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وأضاف، أن الشخص الذي سرق حسابه تم اتخاذ الإجراءات للتوصل إليه وسيتم معاقبته، مؤكدًا أن علاقته بابنته أنغام طيبة ولا يشوبها شيء.

وكان والد أنغام، قد قال نشر على صفحته بموقع “فيس بوك”: “قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمدلله”.

وأضاف: ” اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين “دفني” بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله”.

وكانت الفنانة المصرية أنغام، قد أعلنت تصالحها مع والدها بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وظهر والدها إلى جانبها في بروفات إحدى حفلاتها الفنية.