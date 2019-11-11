تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بالسعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والمطرب المصري تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 13 نوفمبر.

ومن المقرر أن يقدم عاشور عددًا من أغانيه لدى جمهوره المصرى والسعودى، ومنها: قولوله سماح، خلصانة الحكاية، باينو ضاع”، وغيرها من الأغاني الناجحة له.

وكان الفنان تامر عاشور، قد تعاقد مؤخرا مع المنتجة سارة الطباخ لإنتاج ألبوماته الغنائية المقبلة وإدارة أعماله، إذ إنه من المقرر أن يبدأ تسجيل أغاني ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن تامر عاشور، قد قدم باقة مميزة من أغنياته القديمة، بالإضافة إلي أغنيات ألبومه الجديد “أيام”، مؤخرا، خلال حفلا غنائيا كبيرا بالجامعة المصرية الصينية، وذلك للترحيب بالطلاب الجدد، والذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ومن ضمن الأغنيات التي قدمها: “انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا اهلا، كل شئ راح مننا، ايام، كلموها عني، بقاله كتير، تسلم، باي باي، بقالي زمان، حبيبي انت حبيبي، محظوظ، في بالي”، كما غني عدة أغنيات من ألحانه لنجوم آخرين، منها: “طيب طيب” لمحمد فؤاد، وأغنية “تحدي”.