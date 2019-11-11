جلسة تصوير تجمع ريهام أيمن وابنتها لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية ريهام أيمن لجلسة تصوير جديد جمعتها بابنتها “ليليا” لأول مرة.

ريهام ظهرت في الجلسة مع ابنتها بنفس الإطلالة، حيث ارتدت كل منهما بفستان طويل باللون الأبيض مزين بنقوش باللون البني والبيبي بلو، منفوش من أسفل.

الفنانة المصرية ظهرت في الجلسة بلقطات طريفة مع ابنتها، إلا أنها حرصت على إخفاء ملامح وجه ابنتها في كل صور الجلسة.

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ريهام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “الأم وابنتها أفضل صديقتان من البداية للنهاية”.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام أيمن تزوجت من الفنان المصري شريف رمزى عام 2015، وأنجبت منه طفلين هما: “رمزي وليليا”.‎

وعلى الرغم من حرص ريهام وشريف على إخفاء وجهي ابنيهما في كل الصور، إلا أن الإعلامية بوسي شلبي كشفت عن وجهيهما منذ فترة عن طريق الخطأ.

بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو وثقت من خلاله أهم لحظات رحلتها مع عدد من الفنانين أثناء توجههم إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة، وكان من بينهم الفنان شريف رمزي، الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يتجه لركوب الطائرة برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن وابنيهما ”رمزي وليليا”، وقد كشف الفيديو عن ملامح الطفلين لأول مرة.