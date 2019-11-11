5 أفلام "كئيبة" عن الكريسماس.. احذرها

من المفترض أن تكون الأفلام عن إجازات الكريسماس مصدرا للفرح والسعادة، لكن بالرغم من أن معظم الأفلام التي تدور حول هذه الفكرة كوميدية أو رومانسية فإن هناك أفلاما أخرى تثير "الاكتئاب والحزن".

ونشر موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي قائمة تضم 5 أفلام عن عطلات أعياد الميلاد، ربما ترغب في تجنب مشاهدتها في وقت تسعى فيه إلى المرح.

5 أفلام احذرها في "الكريسماس"

1- Collateral Beauty

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي ويل سميث، حول هوارد إنلت، مدير شركة الإعلانات الناجح الذي يفقد ابنته لكن بعد مرور عامين على وفاتها لا يستطيع التغلب على الشعور بالحزن على فراقها ويدخل في اكتئاب شديد، ويستمر في كتابة خطابات موجهة إلى الحب والوقت والموت. وأثرت حالته هذه على وضع الشركة وجعلها تقترب من الإفلاس.

وفي الأجواء الاحتفالية بالكريسماس، يحاول شركاؤه في العمل: إدوارد نورتون وكيت وينسلت ومايكل بينا الذين يعانون من مشاكل شخصية أيضا، إثبات أن سميث غير مستقر نفسيا حتى يتمكنوا من بيع الشركة. ويستعينون بممثلين ليجسدوا أدوار الحب والوقت والموت لمواجهة هوارد إنلت بشأن الخطابات التي يكتبها. وكانت خطتهم تتضمن تسجيل هذه المواجهات، ثم حذف الممثلين الثلاثة منها ليبدو هوارد وكأنه يخاطب نفسه، فتتأكد المحققة أنه غير متوازن نفسيا وتمكنهم من بيع الشركة.

2- The Family Man





فيلم خارق للطبيعة عن الفرص الثانية من بطولة الممثل الأمريكي نيكولاس كيج الذي يلعب دور جاك كامبل العازب الثري الذي يعمل في وول ستريت، وتسيطر مهنته عليه تماما لدرجة أنه ليس له حياة شخصية، ويعمل حتى في يوم إجازة الكريسماس.

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كل ذلك يتغير فجأة بطريقة سحرية عن طريق سائق تاكسي، ويستيقظ جاك في يوم الكريمساس ليجد نفسه متزوجا من صديقته أيام الجامعة التي تركها منذ 13 عاما ولديه منها طفلان، بالإضافة إلى كلب، وكأن القدر يرغب في إطلاعه على كيف ستكون حياته إذا كان قد اتخذ قرارات مختلفة في الماضي.

يحاول جاك السيطرة على نفسه قدر الإمكان حتى لا يفقد صوابه، وفي النهاية يعود جاك إلى حياته الأصلية في يوم الكريسماس أيضا. يبدو الفيلم كوميديا للوهلة الأولى، لكنه في طياته يخفي رسالة سيطرة العمل على حياة البشر بصورة كبيرة لدرجة أفقدتهم الإحساس بالعائلة والاستمتاع بالحياة الشخصية.

3- The Family Stone





يصطحب الممثل الأمريكي ديرموت مولروني صديقته سارة جيسيكا باركر إلى منزل عائلته الليبرالية Stone لقضاء عطلة الكريسماس. تتعرض إلى كثير من المواقف أبرزها تدهور الحالة الصحية للأم بعد عودة سرطان الثدي إليها، وتفضل عدم إخبار عائلتها بالأمر حتى لا تفسد عليهم العيد والكريسماس.

4- Jack Frost





يمنح الأب الذي يعمل مغنيا في إحدى الحانات ويشتهر بعدم وفائه بالوعود، آلة الهارمونيكا السحرية الخاصة به إلى ابنه. وبينما هو في طريقه إلى حفلة مع أصدقائه بمناسبة الكريسماس، يفضل الأب الذي يلعب دوره مايكل كيتون أن يقضي الوقت مع عائلته لكنه يموت في حادث سيارة خلال عاصفة ثلجية.

بعد مرور عام على وفاة والده، يقوم الابن بعمل رجل ثلج ويلبسه ملابس والده في يوم الكريسماس، ويتمنى أن يعود والده إلى الحياة وهو يعزف على الهارمونيكا. وتتحقق أمنية الطفل ويعود الأب إلى الحياة في صورة رجل الثلج الذي صنعه ابنه، ويحاول تصحيح الأوضاع مع ابنه قبل أن يذوب شيئا فشيئا ويختفي إلى الأبد.

5- Last Christmas





تعاني كيت من الحظ السيئ باستمرار وحياتها كانت على وشك الانهيار، حتى قبلت العمل كمتنكرة في زي قزم في متجر "Santa" لهدايا الكريسماس. تلتقي كيت عشوائيا بتوم في المتجر وتبدأ حياتها في أخذ منعطف غير متوقع إلى الأفضل تدريجيا. يظهر توم كلما احتاجت إليه كيت ويساعدها في النهاية على التخلص من عاداتها السيئة وتعود حياتها إلى المسار الصحيح.