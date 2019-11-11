فنانون يدعمون رامي جمال بعد اعلان اصابته بالبهاق

بعدما صدم جمهوره بخبر اصابته بمرض “البهاق”، تضامن عدد كبير من الزملاء الفنانين مع الفنان رامي جمال الذي كشف اليوم صباحاً عن اصابته بهذا المرض، معلناً أنه يفكر بالاعتزال الفني.

واتخذ الفنانين من حساباتهم منبراً ليدعموا رامي جمال، وعلقوا:

–تامر حسني: “إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجه معينه المهم أننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الإختبار و بيقولوا الحمدلله ومكملين وعندهم إراده و بينجحوا أكتر من الأول لازم تكمل نجاح يا رامي و شيل أي هلاوس من دماغك و إوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك و فنك صدقني دي حاجه عاديه يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين أزاي و نفسهم يفرحوك بعدين إفتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك و بقى أسطوره مبتتكررش خالص وانت فنان وعارف …أنا واثق إنك مؤمن و بتحمد ربنا و هتقوم و هتكمل وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي إنك هتنجح أكتر وأكتر وربنا هيكرمك أجمل كرم وهتشوف قريب بحبك يا رامي”.

–اليسا: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حماية “شكل”… حكاية روح”.

–مصطفى جاد: “صديقي الغالي و بلدياتي الجدع قوي رامي جمال أحب أقولك يا جبل ما يهزك ريح إحنا كلنا معاك و في ضهرك و يلا عشان الناس عايزه تسمع ألبومك و أغانيك الحلوة زى ما عودتهم”.

–لطيفة: “حبيب قلبى يا رامى يا مبدع يا محترم يا مختلف اوعى تفكر كده اول حاجه لازم تقول الحمدالله على كل حاجه ربنا يكتبهالنا تانى حاجه دى حاجه حصلت لناس كتير وتعالجت منها الحمدالله وبعدين احنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك وانا منهم بنبقى مستنيين جديدك دايما”.

–احمد زاهر: “حبيبي يا رامي انت اقوي من اَي مرض و احنا كلنا بنحبك وهانفضل نحبك مهما حصل واللي بيحب حد يقبله علي اَي وضعو مستنيين أغانيك الجديدة يا فنان يا جامد”.

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–فيفيان مراد: رامي ايه الكلام ده؟… والله انا زعلانة منك، ازاي تفكر انو دا عيب؟… عيب عاللي بيعمل عيب بس … اسمع : خيي الكبير عندو البهاق من هو صغير كان عمرو ٤ سنين و تعلم و كبر وتزوج وعندو ولدين قمرين ونحنا جيل منفتح و دا شي طبيعي بيحصل لأي حد من النقزة او الزعل هيدا مش مرض،.. عادي … لي خليت الناس تعملك أزمة؟ خليك قوي … وموضوع بسيط و عيش طبيعي لأنو دا شي جداً جداً طبيعي… منحبك (من بيروت)”.

–هايدي موسى: “هو معقول طيب اننا داخلين 2020 وناس فاكره انه مرض البهاق معدي ليه الثقافه متدنيه كده و فنان يوصل للحاله النفسيه دي

كمل يا رامي بإبداعك والحانك وشغلك الحلو محدش يستاهل انك تتهز كده

ولو في مشكله ومرض فعند الناس مش عندك انت”.

–شكران مرتجى: “الله عجبه عجبه توكل على الله ومايهمكش كلام الناس”.

–ايمي سالم: “كمل واعمل اللي بتحبه واحنا معاك وفي ظهرك”.

–ايمان العاصي: “حبيبي يا رامي انت اقوي من اي حاجه وفنان وموهوب ونجم وكل ده ولا حاجه قصاد نجاحك وحبك لفنك ربنا يقدرك علي الناس عديمة الإحساس ♥ ربنا يخليلك ناريمان بالدنيا “.

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