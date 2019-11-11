رامي جمال يعلن اصابته بهذا المرض ويعلق: “يا تقبلوني يا اعتزل”

بشكل مفاجئ، اعلن الفنان المصري رامي جمال اصابته بمرض “البهاق” وذلك في منشور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار “جمال” الى أنه أحب ان يشارك الجمهور بما وصل إليه وضعه الصحي خاصة أنه لن يستطيع ان يخفيه بعد الآن.

وكتب “جمال”: “الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني، وأقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وعند الكشف عليها علمت إنه “البهاق”، وجربت ‏انواع علاج كثيرة وزرت أطباء كثيرة من غير فائدة،، رضيت وسلمت أمري لله لانني علمت ان الحزن يزيد من البقع البيضاء وكفاية عمله وصعوبته والقلق الدائم من المستقبل“.‏

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وتابع رامي: “فعلاً بقى المرض يزيد لدرجة لفتت نظر ناس كثيرة هناك من قال لي كيف ستتعامل وأنت فنان هناك من يخاف ان يصافحه ويسأله هو ده معدي، أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير اتعب كثيراً كي ابحث عن طريقة أخفيه بها ‏لدرجة جعلت الناس تقول لي شوف بيزنس تاني أعمله علشان الناس مش هتقبلك كده“.‏

وختم “جمال” قائلاً: “فكرت في كلامهم الخليج 365 ولقيت إن عندي حلين يا فعلاً شكرا لحد كده على الشغلانة ‏دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه ‏من نظرة إن شكله غريب الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت ‏عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان“‏.

نذكر ان “البهاق” هو مرض جلدي غير قابل للشفاء، ويسبب ظهور بقع عديمة اللون على الجسم.