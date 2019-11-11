ميريل ستريب وايما ستون ومدير لوي فيتون.. نجومُ حفل Met gala المُقبل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الذي حقّقه حفل "Met Gala" للعام الماضي 2019 والذي يدور حول موضوع "المعسكر: ملاحظات حول الموضة"، بدأ متحف متروبوليتان للفنون بالاستعداد للعرض المقبل، والذي سيُقام بعد 6 أشهر من الآن، وبالتحديد في شهر مايو / أيار المقبل.

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة "نيويورك تايمز" ، أعلن أندرو بولتون أمين معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون، أهمّ تفاصيل الحفل المقبل.

موضوع الحفل لهذه السنة

كشف بولتون أنّ موضوع الاحتفال - الذي لا يقتصر على الديكور والترفيه فقط، بل أيضًا الزّيّ الرسميّ للضّيوف هو "حول الوقت: الأزياء والمدة".

وشرح بالتفصيل أنّه مستوحى من الفيلم الذي أنتج عام 1992 المقتبس من رواية أورلاندو لفيرجينيا وولف، بطولة تيلدا سوينتون.

وقال بولتون لصحيفة التايمز، إنّ الموضة مرتبطة بشكل ثابت بالوقت، فهي لا تعكس وتمثّل روح العصر فقط، ولكنّها تتغيّر وتتطوّر أيضًا مع الزّمن.

ويتبع موضوع "الوقت" للحفل المقبل موضوع "المعسكر: ملاحظات حول الموضة" لعام 2019 و "الأجسام السّماويّة: الأزياء والخيال الكاثوليكيّ" لعام 2018.

من سيستضيفُ الحدث؟

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تمّ اختيار كلّ من نيكولاس غيسكيير المدير الإبداعيّ للعلامة الفرنسيّة لوي فيتون، والممثّلة الحائزة على الأوسكار إيما ستون، والكاتب الممثّل والمخرج لين مانويل ميراندا والممثّلة الأسطورية ميريل ستريب لاستضافة الحدث. وسيكون حفل "Met Gala" لسنة 2020 المرّة الأولى التي تشارك فيها النجمة الشّهيرة ميريل ستريب في هذا الحدث الضّخم.

تاريخ ومكان الحدث

كما هو الحال في كلّ عام، سيُعقد الحفل في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك في أوّل يوم اثنين من شهر مايو، والذي سيُصادف في العام المقبل الرّابع من شهر مايو.

يُذكر أنّ أشهر إطلالات حفل "Met Gala" التي أثارت ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تشمل ثوب ريهانا الأصفر المزيّن بالفرو في عام 2015، والذي صمّمه قوه بي، وفستان أريانا غراندي لعام 2018 من فيرا وانغ والإطلالات الأربع للنجمة ليدي غاغا في عام 2019 من براندون ماكسويل.

والميت غالا، الذي يُطلق عليه رسميًا اسم أزياء معهد غالا والمعروف أيضًا باسم ميت بول، يُعدّ حفلًا سنويًا لجمع التبرّعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.