تفاصيل صادمة عن ليلة وفاة هيثم أحمد زكي تُكشف لأول مرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل الحديث إلى الآن عن كواليس وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي فارق الحياة الخميس الماضي بشكل مُفاجئ، كما ويتصدر اسمه محرك غوغل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لاهتمام الجماهير بظروفه ووفاته التي حظيت بتعاطف واسع.

مقرّبون من الفنان تحدثوا عن تفاصيل وكواليس ليلة الوفاة، إضافة إلى كشف معاناته ومرضه، حيث قال أيمن أحمد، مساعد هيثم وصديقه، إنه كان من الممكن إنقاذ حياة الراحل، مشيرًا إلى أنه كان شبه مقيم معه، ويبيت في منزله في أوقات كثيرة.

وأضاف أيمن أن يوم الوفاة تحديدا لم يكن معه نتيجه ظروف عائلية اضطرته ليكون برفقة أسرته، لكنه فوجئ بعدة اتصالات من هيثم وخطيبته في الثانية بعد منتصف الليل، غير أنه لم يستجب لهذه الاتصالات، فكان من الممكن أن تُنقذ حياة الراحل، وعلم بعد ذلك من خطيبة هيثم، إنجي سلامة، أنه كان يريده أن يلحق به بعد سوء حالته الصحية.

وبين أيمن أحمد في تصريحات صحفية أن هيثم زكي كان يعاني من أزمة في الغذاء، فنادرًا ما يقرر أن يتناول وجبة طعام، وهو ما كان يعرضه لبعض الأزمات الصحية، لكنه كان يعود لحالته الطبيعية بمجرد أن يشرب العصير.

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وأكد أن الراحل كان قد أوصاه قبل فترة من وفاته أن يبحث عن أي من أقاربه وعائلته لأنه يريد أن يجتمع معهم ويشعر بالأجواء العائلية التي حرم منها، ًمشيرًا إلى أنه كان على تواصل دائم مع زوجة خاله، وكان يحبها، كما تواصل أيضا مع أخيه غير الشقيق، رامي، والذي كان يتمنى أن يسافر له إلى لندن، بدلا ً من أن يأتي الثاني للاستقرار في مصر.

بدوره قال مدربه بالجيم الذي اعتاد على التدرب فيه قبل الوفاة، إن هيثم أحمد زكي كان يعاني من مشكلة في الغدة، وهي ما تسببت في زيادة وزنه، فكان السبب الأساسي لجعل الراحل يستمر على التدريب بالجيم، هو خسارة الوزن.

وتداول جمهور هيثم احمد زكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له من داخل الجيم، وهو يقوم بممارسة رياضة الملاكمة، وتردد أن هذا الفيديو التقط قبل وفاته بيوم واحد فقط.