انطلاق الحملة الدعائية لفيلم شاكيرا









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: إنطلقت الحملة الدعائية للفيلم الوثائقي "Shakira in Concert: El Dorado World Tour"، والذي تصل مدة عرضه إلى 130 دقيقة، وسيُطرح بدور السينما في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري . علماً أنه فيلم موسيقي مثير يوثّق جولة شاكيرا El Dorado World Tour التي ابهرت العالم في العام 2018، ليتم عرضه بدور السينما في جميع أنحاء العالم .

يشار إلى أن شاكيرا صرّحت مؤخرا أنها عاشت فترة توتر كبير وخافت على مستقبلها المهني في الفترة التي تعتبرها الأكثر حرجاً في حياتها إبان إصابتها بالتهاب أحبالها الصوتية منذ عامين. حيث أنها مُنِعَت من الغناء لفترة بعد خسارتها لصوتها بشكلٍ مؤقت. لكن أزمتها مرت على خير مع استعادة صوتها بدون إجراء عملية جراحية عبر اتباع العلاج والتزام النصح الطبية.

ولقد استطاعت بعدها أن تُقدِّم جولتها الغنائية في 2018 التي تعتبرها واحدة من أنجح جولاتها الغنائية، وهي التي يوثّقها هذا الفيلم.