ريما نجيم تُعلٍّق على مطلب الدولة العلمانية من سيدة محجبة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علقت الاعلامية اللبنانية ريما نجيم عبر حسابها على "تويتر" على موقف ملفت لإحدى السيدات المحجبات المتظاهرات التي تُدعى بالـ"الحجة". حيث ركزت على مضمون مطلب هذه السيدة المتدينة المشاركة في الحراك لتطالب بإرساء دولة علمانية. وغرّدت كاتبة: “حجة” على التلفاز تطالب بدولة علمانية. سألها مراسل الجديد : حجّة حضرتك عم بتطالبي بدولة مدنية ؟ قالت أيه طبعاً … صلاتي وحجابي لحال.. والدولة لحال”. وهو ما يُعتبر وعيا ملفتاً لمفهوم الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة مع حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

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