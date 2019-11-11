شكرا لقرائتكم خبر عن إيجي إزيليا تكشف عن غلاف ألبومها Wicked Lips قبل إطلاقه 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية إيجي إزيليا عن غلاف ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم "Wicked Lips"، إضافة إلى عدد من الصور الترويجية للألبوم، والتي تعتمد على ظهور إزيليا البالغة من العمر (29 عاما) وهى ممسكة بتفاحة.

وتستعد إزيليا لإطلاق ألبوم " Wicked Lips " في 15 نوفمبر الجاري وهو الخبر الذي اسعد قطاع كبير من محبيها و عشاقها حول العالم.

يذكر أن إيجي أزيليا أطلقت مؤخرا كليبها الجديد مع اليس شيتر، والكليب يحمل اسم " Lola " وخطفت النجمتين الأنظار بظهورهن وكأنهن توأم من حيث اختيار الملابس وطريقة وضع الماكياج واستخدام الشعر المستعار المتطابق .

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