شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم و إليسا تنعيان الإعلامى مارسيل غانم لوفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كل من الفنانة نانسى عجرم و الفنانة إليسا، على تقديم التعازى للإعلامى مارسيل غانم، لوفاة والدته ماروت عواد فجر اليوم الاثنين.

وكتبت نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" فراق الأم صعب كتير الله يرحم الوالدة وتكون نفسها بالسما ويصبركن على غيابها".

وقالت الفنانة إليسا، العوض بسلامتك ويخليلك عيلتك ما في كلام بيكفي ليعبر عن فقدان الأم.. التعازي الحارة إلك ولعيلتك وكل محبينها".

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ونعى الإعلامي مارسيل غانم والدته فى تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "غاب ملاكي الحارس، ارقدي بسلام يا ملكة متوّجة على قلبى".



اليسا



مارسيل غانم