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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تدعم رامي جمال: "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إليسا، رسالة دعم للفنان رامى جمال بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق، وطالبته بعدم الاستسلام أوالتفكيرفى الاعتزال.
وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذرلغيابك أنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب فى ناس ابتليت بالكذب والخيانة وماهزت، وجودك أساسي ومثل ما أنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل حكاية روح"
وأعلن المطرب رامي جمال، أمس الأحد، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهوربقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أوأن يتقبله الجمهوربهذا الشكل".
إليسا
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