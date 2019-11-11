شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة أحمد الفيشاوى بعائلته بالمنوفية وسر الزيارة الأخيرة.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتربط الفنان علاقة قوية بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ، نظرا لوجود أبناء عمومته بالمدينة وكان دائما الزيارة لمدينة سرس الليان فى الأعياد والمناسبات.

وتعد آخر زيارة للفنان أحمد الفيشاوى لمسقط رأسه سرس الليان أثناء توديع جثمان والده بمقابر العائلة ، ولقى وقتها حبا كبيرا من أهالى المدينة لوالده أثناء تشيع الجثمان، الأمر الذى أدى إلى تلقيه العزاء بالقرية وسط أهله وقدم الشكر لجميع أهالى سرس الليان .

وكان أول ظهور له عام 1989 في فيلم "المرشد" مع والده ، وفي عام 2000 بدأ أحمد مسيرته الفنية مع النجمة المصرية فاتن حمامة بمسلسل "وجه القمر"، ألحقه بمسلسل "حديث الصباح والمساء" في عام 2001 وتلاه المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين " وفيلم "شباب على الهوا" في 2002 وجاء بعده مسلسل "العمة نور" في عام 2003

وحصل على البطولة المطلقة عام 2004 في مسلسل "عفاريت السيالة " الذي لاقى استحسان الشارع العربي مع الممثل القدير حسن حسني وعبلة كامل.

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وفي 2005 حصل على بطولة فيلم "الحاسة السابعة" مع رانيا الكردي، لكن بين عامي 2004 و2005 تعرض لضجة إعلامية كبيرة كادت أن تودي بنجوميته بسبب قضية نسب الطفلة لينا والتي رفعتها ضده مهندسة الديكور "هند الحناوي" ومرت القضية بالعديد من المنعطفات اإلى أن قضت المحكمة بنسب الطفلة له بعد فحوصات الـ DNA.

ثم استأنف أحمد الفيشاوي حياته الفنية بالمسلسل الكوميدي"تامر وشوقية" 2006، وقدم بعدها فيلم "45 يوم" في 2007، وقدم في عام 2008 فيلمين على التوالي وهما الفيلم الكوميدي "ورقة شفرة" وشارك في أغنية الفيلم مع فرقة "أرابيان نايتس" وفيلم "زي النهارده "مع بسمة.

وفي 2009 مثل في فيلم "واحد صفر" ، أما 2010 فكان حافلاً بالنسبة للفنان أحمد الفيشاوي فقدم 3 أعمال دفعة واحده وهم مسلسل "الجماعة" وفيلم" 678" وفيلم " تلك الايام"

وفي عام 2011 قدم الفيشاوي فيلم "18 يوم" الذي يحكي قصة الثورة المصرية العظيمة التي جرت وقائعها في ثمانية عشر يوماً.

وتزوج في العام نفسه من الإعلامية اللبنانية رولا دبس التي تدير البرامج في قناة الآن الفضائية، كما عملت كموديل مع الفنان صابر الرباعي في إحدى أغنياته المصوّرة.