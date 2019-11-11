شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تظهر في "شديد الخطورة" بشكل مختلف..مطاردات وأكشن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهد مسلسل "شديد الخطورة" تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، والذى تظهرفيه بشكل جديد ومختلف تماماُ عليها من ناحية الشكل والمضمون، وتجسد شخصية زوجة أحمد العوضى مع القيام بالعديد من العمليات الاجرامية والقيام بمطاردات وأكشن.



ريم مصطفى فى شديد الخطورة

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

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وفى سياق متصل تستعد ريم لتصويرأول مشاهدها في فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، يسرا اللوزي وعدد آخر من الفنانين.