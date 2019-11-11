بعد إعلانه إصابته بالبهاق.. كيف رد رامي جمال على دعم أصدقائه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

منذ إعلان الفنان رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، تستقبل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل دعم ومساندة تطالبه بالاستمرار في عمله بالغناء، رافضين أن يكون المرض سبب في إيقاف مسيرته الفنية..

ومن بين الرسائل التي جاءته وحرص على الرد عليها..

هشام جمال

كتب الفنان هشام جمال "عندي احساس من كلامك ان دي هتكون بداية مرحله كلها نجاح ونضوج وتركيز إن شاء الله.. ألف مليون سلامة عليك يا رامي، ومستنيين الأغاني الجديدة".

ورد رامي "شكرًا يا هشام على كلامك الجميل قد ايه وجود المحترمين اللي زيك بيفرق فعلا بيكم بتهون".

أحمد جمال

Advertisements

أما الفنان أحمد جمال، فكتب على "تويتر": "سلامتك يا رامي يا حبيبي.. أولاً ربنا ما بيختارش غير الخير وتأكد ان كل اللي بيحصلنا في الدنيا من تدبير ربنا ورحمته بينا. ثانياً جمهورك اللي بيحبك هيفضل يحبك ومكمل معاك بأي شكل وفي أي وقت. ثالثاً وده الأهم مفيش جمال ضعيف كل عيلة جمال جامدين يلا يا بطل أنا مستني الألبوم".

وعلق رامي "كلامكم بيفرق والله انت مش فاهم انا قد ايه باخد طاقة إيجابية من المحترمين اللي زيك".

محمود الخيامي

وأكد له الملحن محمود الخيامي عبر "تويتر"، أن إصابته بالبهاق اختبار، قائلًا "انت مش مريض يا صاحبي انت في اختبار ربنا يأجرك عليه ان شاء الله، المريض هو اللي شاغل نفسه بمشاكل الناس ومش شاغل نفسه بمشاكله عشان يحلها، المريض هو اللي مش عاجبه حاله ولا حال غيره ويستشرف طاقته السلبية عالجميع، سلمك الله وعافاك وشافاك وإيانا وكل مريض ومبتلى وأبعدنا عن مرضي القلوب".

وكتب رامي تعليقًا على الخيامي "لو الناس كلها زيك وزي المحترمين اللي كاتبينلي كانت تهون والله ربنا ما يحرمني منك ولا منهم".

وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.