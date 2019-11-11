نانسي عجرم تنعى والدة مارسيل غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والدة الإعلامي اللبناني مارسيل غانم، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.
وكتبت "عجرم"، عبر حسابها بـ"تويتر"، "فراق الأم صعب كتير، الله يرحم الوالدة وتكون نفسها بالسما ويصبركن على غيابها".
وأعلن "غانم" عن وفاة والدته عبر حسابه بـ"تويتر"، إذ قال: "غاب ملاكي الحارس… ارقدي في سلام يا ملكة متوّجة على قلبي".
وتشييع الجنازة بعد ظهر غدٍ الثلاثاء في مسقط رأسها ببلدة يحشوش اللبنانية.
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