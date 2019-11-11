فيلم "إسبانا" يشارك في مهرجان "إندي" الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك قسم السينما، بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية، في المسابقة الرسمية بمهرجان لوس أنجلوس الدولي للسينما ٢٠١٩، ومهرجان إندي للافلام القصيرة ٢٠١٩.

ووصل فيلم "إسبانا" -مشروع التخرج الخاص بعدد من طلاب الكلية- إلى القائمة القصيرة في المهرجان.

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وأعلن المهرجان التابع لمهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولى إختيار فيلم "إسبانا" للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي تعلن جوائزه نهاية الشهر الجاري.

وقال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر: "لقد تم إختيار فيلم (إسبانا) مشروع تخرج طلبة قسم السينما بكلية إعلام الجامعة البريطانية، للمشاركة الرسمية بمهرجانين هما، إندي للأفلام القصيرة، التابع لمهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي 2019 في خانتين أفضل مخرج طالب، و أفضل فيلم درامي قصير".

وأكد "شومان" أن الفيلم تم اختياره أيضا للمشاركة في مهرجان الإيطالي 2019 في قائمة أفضل فيلم لطالب، وأفضل مخرج أول مرة، وأفضل تصوير، لافتاً إلى أن جوائز المهرجانين سيتم إعلانها نهاية شهر نوفمبر الجاري.