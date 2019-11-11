الليلة.. محمد هنيدي في جلسة نقاشية بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يلتقي الفنان محمد هنيدي، جمهوره مساء الليلة، بالعاصمة السعودية الرياض، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات، في جلسة نقاشية.

وروج "هنيدي" للجلسة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "اليوم مساء في مركز الرياض للمؤتمرات والمركز الدولي، في حكايا مسك أشوفكم اليوم، الدخول مجاني".

وتابع: "لكل اللي سأل دي مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية للشباب لدعمهم وتطويرهم".

وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.