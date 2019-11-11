راندا البحيري لرامي جمال:"أنا بحبك.. تولع الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لدعم الفنان الشاب رامي جمال، بعد إعلانه إصابته بمرض "البهاق".

وكتبت: "الحمد لله على كل شيء، أنا بحبك أوي يا رامي، وإنت أكيد عارف ده، ربنا يقدرك على اللي هتشوفه أكيد من المجتمع، بس أنا عن نفسي بنصحك، تولع الناس، و خليك مع القريبين، وانجح واشتغل أكتر من الأول كمان، بحبك جدا".

وكشف المطرب الشاب رامي جمال، عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.