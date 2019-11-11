صورة التقطت قبل يومين من رحيله.. الأمير أباظة يحيي ذكرى سعد الدين وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ذكرى الفنان الكبير سعد الدين وهبة.

ونشر "أباظة" صورة تجمعه بوهبة وزوجته الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وعلق: "اليوم تمرذكرى رحيل أستاذي الكاتب الكبير المبدع الأستاذ سعد الدين وهبة، 11 نوفمبر 1997".

وتابع: "رحمة الله عليه وغفرانه، اللهم أسكنه دار السلام، الصورة تجمعنا ومعنا أرملته الفنان الكبيرة السيدة سميحة أيوب، يبدو المسرح العربي في آخر مؤتمر صحفي عقده بفندق شيراتون الجزيرة سوفوتيل الآن في الخامسة مساء الثلاثاء 9 نوفمبر قبل يومين من رحيله".

الفنان الكبير سعد الدين وهبة هو كاتب سيناريو ومؤلف مسرحي، له العديد والعديد من الإسهامات في المسرح العربي.