تراند اليوم : اعتقال فنانة شهيرة بتهمة قتل عمها



اعتقلت السلطات الأميركية الممثلة آيسلينغ مور ريد، بعد أن انتهت من تصوير فيلمها الأخير "من الظلام" From the Dark بتهمة القتل الخطأ.

وتؤدي الفنانة دور "فاليري فوست" في فيلم الرعب، الذي يروي قصة مرشد سياحي في كوخ بغابة في ولاية أوريغون.

تطلق الممثلة النار على أحد المهاجمين في الفيلم، لكن الطاقم الذي يشاركها التمثيل اكتشف أنها متهمة في قتل عمها، وفق صحيفة واشنطن بوست.

ونفت شركة الإنتاج أن تكون على علم بأن الفنانة متهمة بالقتل الخطأ قبل البدء بتصوير الفيلم الجديد.

وكانت ريد قد أطلقت النار على عمها بالخطأ، ما أدى إلى وفاته في تموز 2016، وأطلق سراحها وقتها، وأعيد اعتقالها مجدداً بعد الحصول على لقطات مصورة تظهر الحادثة.



