هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة.. سببٌ صادمٌ وراء عدم إتمام زواجهما!

كشف محمود معوض، الماكيير الخاص للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الأخير وسبب رفضه إتمام زواجه من خطيبته خبيرة الطاقة إنجي سلامة، والذي كان مقررًا له يوليو الماضي. وقال معوض في تصريحات تلفزيونية، إن هيثم أحمد زكي اتفق مع خطيبته إنجي سلامة علي إتمام زواجهما في شهر يوليو الماضي، ولكنه أثناء تصويره مسلسل “علامة استفهام” آخر أعمال الراحل والذي عرض في رمضان الماضي، شعر بقرب نهايته وظل يردّد بشدة أنه سيتوفّى قريبًا. وأضاف أنه اتصل به وأخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبًا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني ما عاناه من وحدة وغربة، مؤكدًا أنه قبل وفاته بأسبوع حلق شعره تمامًا مخالفًا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن سبب ذلك، قال “أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفًا” على حد قوله.

وأشار إلى أنه كان يُعالج عند أحد الدكاترة النفسيين، وكانت تنتابه حالات إغماء شديدة بسبب الأدوية، كما أنه كان يرفض العطف أو الشفقة من أي شخص كان. وأُقيم مساء السبت عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتلقّى واجب العزاء رامي شقيق الفنان الراحل من والدته، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد إمام، ومصطفى متولي كما حضر واجب العزاء عدد كبير من نجوم الوطن العربي. وظهرت إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، وهي في حالة انهيار تام، مع بدء العزاء. وغيّب الموت عن عالمنا النجم الشاب هيثم أحمد زكي يوم الخميس الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وفق التقرير الطبي. وكشف مصدر أمني مصري، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الفنان الراحل وجد متوفًّى داخل الحمام بعدما كان يعاني من قيء وألم بالمعدة على مدار اليومين الماضيين، إلا أن الأدوية التي تناولها لم تسعفه للشفاء. وكان هيثم أحمد زكي، من الفنانين الشباب الذين برزوا على الساحة خلال العامين الماضيين من خلال مشاركته في مسلسل ”كلبش 2“ ومسلسل ”علامة استفهام“ الذي يُعد آخر أعماله وعُرض في رمضان الماضي.