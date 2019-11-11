الرويشد وخالد عبدالرحمن وداليا مبارك يشعلون موسم الرياض

أحيا الفنانون عبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن وداليا مبارك، حفلا غنائيا أمس الأول، ضمن فعاليات موسم الرياض بمركز الملك فهد الثقافي. وتفاعل الجمهور مع الفنانين الذين قدموا مجموعة من أشهر أغانيهم. وافتتحت الفنانة داليا مبارك أولى فقرات الحفل بمجموعة من أغاني ألبومها الجديد، ومنها أغنية «وينك الليلة». وقدم الفنان خالد عبدالرحمن الفقرة الثانية من الحفل عبر مجموعة من أغانيه منها «صارحيني»، و«قف وانظر دمعتي»، و«أحسن بك النية»، و«تقوى الهجر»، وغيرها من روائعه. كما هنأ الفنان خالد عبدالرحمن نادي الهلال السعودي بفوزه في مباراة الذهاب ببطولة كأس آسيا، وتمنى له التوفيق في الإياب.

واختتم الفنان عبدالله الرويشد فقرات الحفل بتقديم أغنية «دنيا الوله»، و«شيء غريب»، وطالب الجمهور بالغناء معه وردد معهم الأغنية وسط تفاعل كبير. وأكد الفنان خالد عبدالرحمن وفقًا لـ«عكاظ» أنه على استعداد لدعم الفنانات السعوديات باللحن والكلمة ومن يجد لديه الكفاءة من الفنانات السعوديات أنا جاهز. فيما ذكرت الفنانة داليا مبارك: «أن روتانا أم الفنانين السعوديين كلهم وتدعم الفنانين وأنا منهم وهي أمي من البداية وأنا سعيدة بتواجدي معهم». وقال الفنان عبدالله الرويشد إنه سعيد بمشاركته في موسم مثل موسم الرياض، مقدماً شكره لأهل الرياض ولرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.