صديق هيثم أحمد زكي يكشف عن آخر طلب له بعدما تنبأ بوفاته.. ويروي موقفًا غريبًا أثناء غسل جثمانه

روى الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، موقفا غريبا حدث أثناء مشاركته في غسل جثمان الفنان الراحل كما كشف عن آخر طلب له بعدما تنبأ بوفاته قبل أسبوع من الوفاة.

وقال معوض، في لقاء خاص معه ببرنامج ”شارع النهار“، والمُذاع عبر فضائية ”النهار“، أنه أثناء مشاركته في الغسل، كان الشيخ كلما يحرك رقبته يعود مرة أخرى وكأنه ينظر إليه.

وأشار إلى أنه سأل الشيخ، فقال له إنه يحبك فقط، وعندما مسك يده وجاء يسحبها لم يترك يده، وعندما شكك في وفاته الشيخ قال لي: ”يا حبيبي ده ميت خلاص“.

وكشف صديق الفنان الراحل، عن أن هيثم قال له في آخر أسبوع: ”أنا حاسس إني هموت ولو مت إطلع قول كل اللي كان مزعلني“. وأضاف ”هيثم كان طيب جدًا، ومن أسبوع طلب مني اللقاء بأقاربه في الزقازيق، لأنه يريدهم بأي طريقة“.

وأشار إلى أن إحساس الوحدة لازم هيثم أحمد زكي، بعد وفاة والده لأن كل الناس كانت جنبه، وهو شخصية خجولة جدًا، حتى بعد خطوبته لم يكن كالأشخاص الذين يقولون أهل خطيبتي ويزورهم، فخجله كان يمنعه من ذلك.