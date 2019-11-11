ساندرا تقاضي مستغلي اسمها

أطلقت النجمة الأمريكية ساندرا بولوك، حملة لمواجهة انتشار المواقع التجارية الإلكترونية المزيفة، التي تروج لمستحضرات تجميل ومنتجات صحية، من خلال استغلال اسمها في حملات دعائية دون موافقتها. ورفعت ساندرا بولوك والمذيعة إيلين ديغينيريس، دعوى قضائية تستهدفان من خلالها المئات من الأفراد والشركات المجهولة، التي تلجأ إلى استخدام مقاطع فيديو تظهر فيها النجمتان، لإعادة نشرها بشكل مفبرك بهدف الترويج لمنتجاتها في عروض مزيفة، وفقاً لموقع الغارديان. وتابعت الدعوى «تلجأ هذه الشركات لتغيير هويتها باستمرار عبر شبكات الإنترنت الخفي، لخداع المستهلكين وتجنباً للملاحقة من قبل الشرطة وجهات إنفاذ القانون».