تامر حسني لرامي جمال: مايكل جاكسون جاله نفس مرضك وبقي أسطوره مبتتكررش

حرص الفنان تامر حسني علي دعم صديقة المطرب رامي جمال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بعد الكشف عن اصابته بمرض البهاق الذي اثر بشكل كبير علي حالته النفسية، ودفعه إلي التفكير في الإعتزال.

نشر حسني صورة جمعته بـ"رامي"، وعلق عليها قائلًا: " إلى الفنان الكبير و الصديق الحقيقي و المحترم رامي جمال يا حبيبي انت فنان كبير و محبوب و ليك قيمتك و كل الناس بتحبك و مفيش حاجه هتعطلك عن نجاحك.. و تعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي و كل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر و في منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي او

مادي كل شخص جواه وجع من حاجه معينه المهم اننا نبص و نتعلم من اللي ظروفهم اصعب مننا و رغم كدا عندهم صبر و بينجحوا في الإختبار و بيقولوا الحمدلله و مكملين و عندهم إراده و بينجحوا اكتر من الأول".وتابع: "لازم تكمل نجاح يا رامي و شيل اي هلاوس من دماغك و اوعى تخبي نفسك اللي بيحبك بيحبك لشخصك و فنك صدقني دي حاجه عاديه يا رامي والله ملهاش اي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى انت اكيد شايف الناس كلها طيبين ازاي و نفسهم يفرحوك و بعدين إفتكر ان مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك و بقى اسطوره مبتتكررش خالص وانت فنان و عارف".

وأخيرًا قال تامر حسني: "انا واثق انك مؤمن و بتحمد ربنا و هتقوم و هتكمل و هفكرك قدام كل الناس اللي شايفه كلامي انك هتنجح اكتر و اكتر و ربنا هيكرمك اجمل كرم و هتشوف قريب.. بحبك يا رامي".

جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال أعلن عن اصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته مع المرض نفسيًا وجسديًا وعن نيته الجادة في الإعتزال رغم حبه للغناء، وذلك في حالة عدم تقبل الجمهور لمظهره الذي تأثر بالمرض والذي حاول إخفاءه كثيرًا بالمساحيق أثناء إحياءه للحفلات، وتلقي رامي منذ الأمس الكثير من رسائل الدعم من نجوم الفن أبرزهم المطربة التونسية لطيفة، أحمد زاهر، محمد نور، إيمان العاصي، إليسا، زينة، دينا، الشاعر تامر حسين، وغيرهم.