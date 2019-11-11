صور.. أصالة على المسرح الكبير.. وحنان ماضي في معهد الموسيقى

يسدل الستار فى الثامنة مساء الثلاثاء 12 نوفمبر على فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث تحيى النجمة اصالة حفلاً على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان .

وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافى .. اما على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم . بقيادة المايسترو هانى فرحات يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان .وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافى .. اما على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم .

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