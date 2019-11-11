أخرهم رامي جمال.. فنانون خاضوا معركة مع مرض البهاق

أثار خبر إعلان المطرب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق صدمه لجمهوره، ما جعلهم يدعمونه من خلال بعض التعليقات الإيجابية نظرًا لحبهم الشديد لمطربهم المفضل، ولم يكن رامي أول الفنانيين الذي أُصيبوا بهذا المرض.

ويعد "البهاق" أحد الأمراض الجلدية المنتشرة في العالم ويعرف تحديداً بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضاء واضحة في الجلد، وقد يكون شاملاً للجسم كله كما قد يكون في مكان واحد.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" أبرز الفنانين الذين أصيبوا بمرض البهاق:

مايكل جاكسون

يعد ملك البوب مايكل جاكسون من أشهر

الفنانيين الذين أصيبوا بمرض البهاق، وذلك عقب معاناته الشديدة من عدة مشاكل في البشرة وهو مرض "الذئبة الحمامية الجهازية" والتي تحدث الخسارة في صبغات البشرة.

فايز المالكي

أعلن المطرب السعودي فايز المالكي، عن اصابته بمرض البهاق، وذلك نتيجة لحزنه الشديد على فراق والديه اللذان توفيا خلال شهر واحد، وحرص على العلاج وقضاء فترة النقاهة داخل أحد المستشفيات حتى تماثل الشفاء.

مريم سعيد

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أعلنت الإعلامية المغربية مريم سعيد، عن اصابتها بمرض البهاق، خلال استضافتها في برنامج "مختلفين بس متفقين"، وذلك حتى تثبت للجمهور بأن الفنانين والإعلامين لم يكونوا مثاليين ولكن لديهم الكثير من العيوب والأمراض أيضًا.

ويني هارلو

أصيبت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو بمرض البهاق، وتٌعد أول عارضة أزياء في العالم تصاب بهذا المرض، حيث اكتسبت شهرتها العالمية من خلاله.

برينان رايس

تعرضت عارضة الأزياء برينان رايس، لحالة نفسية سيئة عقب اكتشافها اصابتها بمرض البهاق وهي في التاسعة عشر من عمرها، ولكنها قررت تحدي المرض بالخروج من المنزل دون وضع المكياج حتى تكون حافز وتشجيع لكل مصابين هذا المرض.

جينيسيس كاستيلو

تعاملت عارضة الأزياء جينيسيس كاستيلو مع مرض البهاق بطريقة إيجابية من خلال تدعيم جميع مصابين هذا المرض.