بعد إعلان نيته الاعتزال.. نجوم الفن يدعمون رامي جمال عقب إصابته بالبهاق

أثار إعلان المطرب رامي جمال عن اصابته بمرض البهاق تعاطف الكثير من نجوم الوسط الفني، خاصة وانه أثر بشكل كبير علي حالته النفسية بسبب تغيير مظهره الذي أحدثه المرض، مما دفعه للتفكير بشكل جاد في الإعتزال في حالة عدم تقبل الجمهور له.

جاءت تعليقات النجوم له علي شكل رسائل تحمل الكثير من الدعم المعنوي مؤكدين أنه اقوي من اي مرض حتي وان كان البهاق، فكتب المطرب محمد نور: "ايه الي انت بتقوله ده دي حاجه عاديه زي أي حاجة أنت جميل وكل الناس بتحبك فنان كبير وانا من اول جمهورك

وأول واحد قلتلك لازم تغني اخويا وصاحب عمري بحبك اد الدنيا"، وبدورها قالت الفنانة إيمان العاصي: "كمل و اعمل اللي بتحبه و احنا معاك و في ظهرك".وكتبت المطربة التونسة لطيفة: "حبيب قلبى يا رامى يا مبدع يا محترم يا مختلف اوعى تفكر كده اول حاجه لازم تقول الحمدالله على كل حاجه ربنا يكتبهالنا تانى حاجه دى حاجه حصلت لناس كتير وتعالجت منها الحمدالله وبعدين احنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك وانا منهم بنبقى مستنيين جديدك دايما".وعلقت أيضًا الفنانة إيمان العاصي علي منشور رامي جمال، فقالت: "حبيبي يا رامي انت اقوي من اي حاجه وفنان و موهوب ونجم وكل ده ولا حاجه قصاد نجاحك وحبك لفنك ربنا يقدرك علي الناس عديمة الإحساس.. ربنا يخليلك ناريمان بالدنيا".أما الفنان أحمد زاهر فقال: "حبيبي يا رامي انت اقوي من اَي مرض و احنا كلنا بنحبك و هانفضل نحبك مهما حصل واللي بيحب حد يقبله علي اَي وضعو مستنيين أغانيك الجديدة يا فنان يا جامد ".وقال الشاعر الغنائي تامر حسين معلقًا علي منشور رامي: "ياروما ياحبيبى يا صديقى المُحترم ربنا يعافيك ويشفيك الناس حبيت فنك الحانك شخصيتك سيرتك الباقى كله والله شكليات وربنا يفرحك ويطمنك وكل اخواتك وحبايبك فى ضهرك دايماً".