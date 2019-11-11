بعد إصابة رامي جمال به.. كل ما تريد معرفته عن مرض البهاق

تصدر المطرب رامي جمال، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق، وعبر عن غضبه الشديد في بيان مطول له، كشف عن نيته اعتزال الفن.

والبهاق هو مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جزء من الجسم، وقد يؤثر أيضًا في الشعر وداخل الفم.

كما تختلف الحالة من شخص لآخر، حيث لا يمكن التنبؤ بمعدل تأثر الجلد وفقدان اللون به، ولا يعد المرض معديًا، ويؤثر في جميع أنواع البشرة، لكن قد يكون أكثر وضوحًا في ذوي البشرة الداكنة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في موقعها الإلكتروني أنواع البهاق، منها البهاق غير القطعي ويرتبط بشكل وثيق مع ظروف المناعة الذاتية حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الجسم مسببًا بقعًا بيضاء في جميع أنحاء الجسم.

والنوع الآخر هو البهاق القطعي، ويقتصر على جانب واحد أو منطقة واحدة في الجسم، وعادة ما يبدأ في عمر مبكر.

والنوع الثالث هو البهاق الشامل أو المنتشر، ويشمل معظم أعضاء الجسم،ولا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان البهاق سوف ينتشر أو يظل محصورة

في مكان واحد.

أسباب البهاق

وسبب مرض البهاق هو أنه في جسم الإنسان يتم تحديد لون الشعر والجلد عن طريق مادة الميلانين، ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين أو تتوقف عن العمل، وقد يرجع ذلك إلى مشكلة في الجهاز المناعي.

وأعراض مرض البهاق هي فقدان لون البشرة، وعادة على المناطق المعرضة لأشعة الشمس مثل اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين،

وفقدان غير مكتمل من لون البشرة وظهور بقع بيضاء اللون، وظهور لون أبيض على فروة الرأس أو الرموش أو الحاجبين أو اللحية، فقدان اللون في الأنسجة الأغشية المخاطية داخل الفم والأنف، وتغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين الشبكية، وتلون الأوعية الدموية تحت الجلد باللون الوردي.

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لا توجد أي وسيلة لمنع البهاق

ويوجد العديد من الخيارات للعلاج البعض قد يستغرق طويلاً، لذا يجب مناقشتها مع الطبيب حيث إن الهدف من معظم العلاجات هو استعادة لون الجلد المفقود والذي يشمل على أدوية موضعية على الجلد للمناطق الصغيرة مثل الكورتيكوستيرويد.

كما أن بعض هذه الأدوية لا ينبغي أن تستخدم على الوجه بسبب الآثار الجانبية المحتملة.

بالإضافة إلى العلاج بالضوء لاستعادة فقدان اللون على الجلد: يعمل بشكل أفضل على الوجه وقد يكون أقل فعالية على اليدين والقدمين.

والعلاج بالعملية الجراحية، وتكون فقط للبالغين المصابين بالبهاق ولم يتغير مستقر لمدة 6 أشهر على الأقل.

ولا توجد أي وسيلة لمنع البهاق، لكن الوعي بالعلامات، هو العنصر الأكثر أهمية لمعالجة المشكلة.

وكتب رامي عبر حسابه: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وأضاف رامي جمال: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".