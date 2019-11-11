"مهرجان كينيا" يكرم رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة هيثم الهواري

كرمت ادارة مهرجان كينيا الدولى للمسرح، الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس مؤسسة س للثقافة والابداع فى حفل ختام المهرجان الذى اقيم مساء امس بالمسرح القومى فى نيروبى . قال المخرج الكينى كيفين كيمانى رئيس المهرجان :"ان تكريم رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة هيثم الهوارى شرف كبير لإدارة المهرجان نظرًا لدورة الكبير فى العمل على تنمية وتجديد الحركة المسرحية فى افريقيا". اتحاد المسرحيين الافارقة هيثم الهوارى شرف كبير لإدارة المهرجان نظرًا لدورة الكبير فى العمل على تنمية وتجديد الحركة المسرحية فى افريقيا". وتابع :" كما اننى سعيد بالبرتوكول الذى تم توقيعه مع مؤسسة س Advertisements للثقافة والابداع فى مصر خلال فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى ابريل الماضى وايضا حريص على استمرار التعاون والتبادل الثقافى بين المهرجانيين خلال الفترة المقبلة " . للثقافة والابداع فى مصر خلال فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى ابريل الماضى وايضا حريص على استمرار التعاون والتبادل الثقافى بين المهرجانيين خلال الفترة المقبلة " . يذكر ان ادارة المهرجان كرمت ايضا د. اسماء بخيت مدير عام مؤسسة س للثقافة والابداع نظرا لدورها الكبير فى انجاح هذه الفعاليات التى تمت بالتعاون بين المهرجانيين.

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