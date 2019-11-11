فى ختام كينيا المسرحى .. هيثم الهوارى : "عبد الدايم " حققت العدالة الثقافية

اكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس مؤسسة س للثقافة والابداع فى ختام مهرجان كينيا الدولى للمسرح الذى اقيم مساء امس بالمسرح القومى فى نيروبى ، ان د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة حققت العدالة الثقافية فى كل ربوع مصر وهو ما ظهر بشكل واضح فى دعمها الكبير لمؤسسة س للثقافة والابداع وفرقة انا كوندا المسرحية من محافظة قنا ومساعدتها فى المشاركة فى مهرجان كينيا الدولى للمسرح رغم ان المؤسسة جهه مستقلة الا انها قدمت كل الدعم لتشارك

الفرقة فى المهرجان وهو ما يؤكد على خطة تحقيق العدالة الثقافية التى انتهجتها الوزيرة منذ توليها الوزارة .

واضاف:" ان العروض المصرية التى شاركت فى المهرجان حققت نجاحا كبيرا وابهرت الجمهور الكينى الذى كان يتراقص بالعصا كما فعلت فرقة انا كوندا خلال العرض المسرحى " القيد " تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبد الرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبد الرحمن عطا، مدحت محمد، خالد علي، إبراهيم صابر، كارم

عطا، ثريا ربيع.

Advertisements

كما وجه المخرج الكينى كيفين كيمانى رئيس مهرجان كينيا الدولى للمسرح الشكر لوزارة الثقافة المصرية وعلى راسها د. ايناس عبد الدايم وللدكتور احمد عواض رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة على دعمهم ومساندتهم للمهرجان وفى نهاية الحفل قدم درع المهرجان للدكتور احمد عواض تكريما له مؤكدا على سعادته بحضوره المهرجان و قامت مؤسسة س للثقافة والابداع وفرقة اناكوندا المسرحية بقيادة المخرج محمد موسى بتكريم المخرج كيفين كيمانى وادارة المهرجان .

كان حفل الختام اقيم مساء امس بمسرح نيروبى القومى والذى شهد العروض المسرحية من مصر و كينيا، جنوب افريقيا، الهند، وامريكا، وقامت ادارة المهرجان بتكريم كل الفرق المسرحية التى شاركت فى المهرجان .